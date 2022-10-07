العثور على 15 جثة داخل قارب في صبراتة

عثرت فرق جمعية الهلال الأحمر الليبي اليوم، على 15 جثة لمهاجرين غير نظاميين على شاطئ مدينة صبراتة في غرب البلاد، بعضها محترقة.

وقالت الجمعية في بيان مقتضب اليوم، إن فريقها بمدينة صبراتة انتشل الجثث التي تعود لمهاجرين، وذلك بمساعدة السلطات المحلية بالمدينة.

وأوضحت الجمعية، أنه تلقى بلاغاً من السلطات المحلية بوجود قارب على متنه مجموعة من الجثث المتفحمة، مشيرة إلى أن فريقها انتقل إلى هناك ليعثر على 15 جثة بعضها كانت متفحمة داخل القارب، وبعضها خارجه ووجدت سليمة.

ولفتت إلى أن متطوعي الهلال الأحمر الليبي فرع صبراتة انتشلوا جميع الجثث ووضعوها بثلاجة المستشفى بالمدينة لاستكمال باقي الإجراءات القانونية.

وراجت في صبراتة، أن الجثث لمهاجرين حوصروا وسط نزاع بين عصابتين من مهربي المهاجرين في المدينة، وهي مركز رئيسي في شمال غربي البلاد للهجرة غير النظاميين عبر البحر المتوسط، وهو الأمر الذي نقلته وكالة «رويترز» عن مصدر أمني أيضاً.

ويغافل مئات المهاجرين غير النظاميين، الفارين من بلادهم عبر ليبيا، قوات الشرطة وأمن السواحل، ويتسربون بشكل شبه معتاد، إلى مياه البحر، فينجح بعضهم في الوصول إلى الشاطئ الأوروبي، بينما يسقط آخرون في قبضة الدوريات البحرية، أو يغرقون في البحر، فتعيد الأمواج جثثهم إلى الشاطئ الليبي.

وتقول المنظمة الدولية للهجرة، إنه تم اعتراض 1216 مهاجراً غير نظامي في البحر المتوسط، من 21 إلى 27 أغسطس (آب) الماضي، وإعادتهم إلى موانئ الزاوية وطرابلس والماية والجبل الأخضر وبنغازي من قوات حرس السواحل.

ودائماً ما تلفظ الأمواج بجثث المهاجرين إلى الشواطئ الليبية ما دعا المجلس البلدي قصر الأخيار السلطات إلى ضرورة التدخل لإنقاذ السكان الذين اضطروا لترك منازلهم ومزارعهم نتيجة انتشار الجثث الملقاة على شواطئ البحر في فصل الصيف.