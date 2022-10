ميدل إيست آي: ميلوني ستعيد بتصديها للهجرة غير الشرعية الإبادة المتعمدة في ليبيا

ليبيا- هاجم تقرير تحليلي نشره موقع “ميدل إيست آي” الإخباري البريطاني اليمين الإيطالي المتطرف المتمثل بالوصول المرتقب لـ”جورجيا ميلوني” للسلطة بإيطاليا.

التقرير الذي تابعته وترجمت ما يخص ليبيا منه صحيفة المرصد استلهم من كتاب “الإبادة في ليبيا” للكاتب الليبي عبد اللطيف احميدة ومقولة المفكر الشيوعي “كارل ماركس”: “التاريخ سيعيد نفسه في المرة الأولى تراجيديا وفي الثانية مهزلة” أساسًا لبيان تحليلاته.

ووفقًا للتقرير تمثل التراجيديا الفاشية الإيطالية المرتكبة للإبادة المتعمدة في ليبيا، في وقت تمثل فيه المهزلة المرتقبة وصول اليمين الإيطالي المتطرف بصفة نتاج فاشي إلى السلطة في إيطاليا، متهمًا “ميلوني” باستلهام سياساتها المتعلقة بالتصدي للهجرة غير الشرعية القادمة من الشواطئ الليبية من نظرية “الاستبدال العظيم”.

وانتقل التقرير للحديث عن أسباب فشل عملية بناء السلام في ليبيا ما بعد 2011 المتضمنة جزئيًا لعدم فهم تجربتها الاستعمارية العنيفة.

ترجمة المرصد – خاص

