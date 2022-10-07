لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بنقابة المحامين تستعد لإطلاق تقريرها السنوي

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عقدت لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بالنقابة العامة للمحامين اجتماعها التحضيري لإطلاق تقريرها السنوي في نهاية العام، إضافة الى متابعة المواضيع الهامة المتعلقة بعمل اللجنة وتسهيل عملها وإصدار بطاقات عضوية لأعضائها تمكنهم من دخول السجون وكل أماكن الحجز والاعتقال التعسفي لرصد وتوثيق الانتهاكات

وحضر الاجتماع النقيب عبدالرؤوف قنبيج ورئيس اللجنة محمد العلاقي الذي اكد أن الاجتماع أن التقرير “سيغطي ما وصلت إليه حالة حقوق الإنسان في ليبيا، على أمل أن يلقى تقريرها ورصدها لحالة حقوق الإنسان آذانا صاغية لدى من يهمه الأمر”.