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السويحلي: عظّم الله أجركم في ما بقى من قضاء حرّ مستقل

تم النشر منذُ 28 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

اتهم رئيس مجلس الدولة الاستشاري السابق عبد الرحمن السويحلي رئيس المحكمة العليا الجديد عبدالله أبورزيزة بتعطيل الدائرة الدستورية.

وقال السويحلي في تغريدة عبر “تويتر”: “التعيين مقابل التعطيل، كما كان متوقعا؛ عُطلت الدائرة الدستورية من جديد بأعذار تافهة، وبهذا اكتملت صفقة التعيين بالتدليس والمخالفات الدستورية الصريحة” في إشارة إلى تعيين مجلس النواب لرئيس المحكمة العليا الجديد.

وأضاف: “عَظَّم الله أجركم في ما بقي من قضاء حر مستقل، وابحثوا عن وسائل أخرى أكثر فعالية لنيل حقوقكم ووقف عبث عقيلة ومؤامراته مع المشري” بحسب قوله.

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صحيفة الساعة 24

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