تحضيرات في جامعة الزيتونة للمؤتمر الدولي الأول حول الصحة النفسية

تواصلت التحضيرات في جامعة الزيتونة بمدينة ترهونة، من أجل عقد المؤتمر العلمي الدولي الأول حول الصحة النفسية والعلاج النفسي.

وسيُعقد المؤتمر تحت شعار «رؤية استراتيجية للصحة النفسية»، حسب بيان وزارة التعليم العالي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، على صفحتها في موقع «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

وينظم المؤتمر بالتعاون مع مستشفى الرازي للأمراض النفسية، خلال يومي العاشر و11 أكتوبر الجاري.

وستعرض عدد من الأوراق العلمية خلال المؤتمر، تتناول مجالات الصحة النفسية، وفق البيان.