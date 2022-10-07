ماما سليمان: من مصلحة روسيا إيقاف تصدير النفط الليبي

الوطن / رصد

كشف عضو مجلس الدولة، ماما سليمان، أنّه من مصلحة روسيا إيقاف تصدير النفط في ليبيـا للضّغط على حلفاء أوكرانيا.

وقال سليمان، في تصريح رصده موقع “الوطن” إنّ الصّراع الغربي الروسي على الطاقة في ليبيـا له تداعيات خطيرة على الوضع السياسي في البلاد.

ولم يستبعد سليمان أن تكون روسيا وراء الإقفالات الأخيرة للحقول النفطية، ورأى أن حلفاء موسكو في ليبيا تعرّضوا لضغوطات من الدول الغربية أجبرتهم على الدخول في صفقة وتعيين رئيس جديد للمؤسّسة الوطنية للنفط.

وأشار سليمان إلى أن الغرب لا يهمّه إلاّ ملفّ الطاقة، وطالما يتدفق النفط فلن يهتموا كثيرا بحلّ الانسداد السياسي في ليبيا.