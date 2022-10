الدبيبة لـ رؤساء أحزاب: لا بد من خارطة طريق جديدة تفضي مباشرة للانتخابات

ليبيا- قدم رؤساء أحزاب استعراضًا لرؤيتهم السياسية بشأن الوضع الراهن وكيفية الدفع بعملية الانتخابات للأمام لرئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة.

بيان صحفي صدر عن المكتب الإعلامي للدبيبة تابعته صحيفة المرصد، أكد تقديم هذا الاستعراض خلال لقاء جمع هؤلاء المنضوين في شبكة التواصل الحزبي برئيس حكومة تصريف الأعمال، فيما بين الأخير رؤية حكومته بشأن وجود خارطة طريق جديدة تصل بالبلاد بشكل مباشر للانتخابات الرئاسية والتشريعية.

ونقل البيان عن الدبيبة تأكيده أهمية إيجاد مواعيد محددة لاصدار القاعدة الدستورية الانتخابية وبدائل أخرى في حال استمرار التأخير، مشددًا على ضرورة أن تكون هذه القاعدة منصفة لجميع الأطراف وغير مفصلة بهدف إقصاء أشخاص أو تمكين آخرين.

وبحسب البيان تطرق الدبيبة للدور الهام للأحزاب في العملية السياسية باعتبارها أساس الديموقراطية، فيما بين رؤساء الكيانات الحزبية وجهة نظرهم بشأن وجوب صدور لائحة جديد بقانون تنظيم العمل الحزبي بما يتماشى مع التطورات الحاصلة، فهذه التجربة مبنية على الشراكة.

