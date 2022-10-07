الفزاني يشيد بخطوات الرئاسي لحل الأزمة

الوطن|رصد

علق المحلل السياسي يوسف الفزاني على خطوات المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي بحل الأزمة الليبية، واصفاً إياها بالصحيحة وصحتها تكمن في تركيز المجلس الرئاسي على التحاور مع القاعدة المتمثلة في الشعب نفسه وليس الساسة فقط على حد وصفه.

وقال الفزاني في تصريحات صحفية، إن الساسة قد تحاوروا لحل الأزمة منذ انطلاقها لكنهم يفشلون في كل مرة عبر سبعة مبعوثين أمميين بسبب تجاهلهم للقاعدة الشعبية التي هي منبع الحل.

وفي تعليقه على لقاءات المجلس الرئاسي بحكماء القبائل وأخرها لقاء المنفي مع حكماء برقة، أكد المحلل أن الشعب هو من سيحل الأزمة وتحاور المجلس الرئاسي مع وجهات جميع القبائل أمر جدا صحيح.

وأضاف الفزاني خلال تصريحاته، أن الشعب هو صاحب القضية وهو من يعيش المعاناة بالتالي فإن إقصاءه من الحوارات الجارية أمر خاطئ تماما، في حين أن إشراكه بصفته المتضرر الأول من الصراع والأزمات أمر غاية في الأهمية وسيأتي بثماره لا محالة.