العكروت: تركيا لا تريد الغاز الليبي بل موطىء قدم إلى عمق البحر المتوسط

قال محمد خليفة العكروت سفير ليبيا الأسبق لدى سلطنة عمان والبحرين، إن تركيا لا تريد الحصول على الغاز باتفاقها مع ليبيا، ولا ترغب في زيادة دخلها من العملات الصعبة ببيع الغاز، ولا ترغب في حصول شركاتها على فرص عمل، فكل ذلك أمور جانبية، وتداعيات لتوقيع الاتفاق مع ليبيا.

أضاف في تدوينة بفيسبوك قائلًا: “الهدف الحقيقي لتركيا، والذي تدافع عنه بكل قوة هو أن تتحصل على موطئ قدم شرعي موقع من أحد أطراف الصراع، بامتداد حقوقها إلى عمق المتوسط، وأن تكون لاعبا رسميا في اللعبة والميدان وليس أن تكون على التريبونه أو مثل جامع الكور” وفق تعبيره.

وتابع قائلًا: “تركيا بذلت كل ما في وسعها للوصول إلى هذه اللحظة وهذه النقطة، وبذلك لن يكون هناك اجتماع أو مفاوضات أو رسم حدود أو تحديد مناطق تنقيب أو حتى عبور سفن، إلا ّ ويجب أن تكون تجلس على الطاولة مع كل الاطراف جلوس الند للند”.