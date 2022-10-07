تونس: تفكيك شبكة اتجار بالآثار يتزعمها ليبي

فككت وحدات تابعة للحرس التونسي بمدنين (جنوب) شبكة مختصة في الاتجار بالمنقولات الأثرية يتزعمها شخص ليبي الجنسية، وفق ما أفاد به المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس التونسي العميد حسام الجبابلي اليوم الجمعة.

وأوضح المصدر، في بيان، أن الوحدات الأمنية ألقت القبض على ثلاثة أشخاص وحجزت لديهم مخطوطة عبرية وكتيبا أثريا باللغة العبرية وقطعتين معدنيتين ذهبيتين وسيفا حديديا وغمدا تابعا له ومنظارا عسكريا.

وأضاف الجبابلي أن النيابة العمومية قد أذنت باتخاذ ما يتعين في شأن الأشخاص انفي الذكر.