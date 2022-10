ليبيا – استبعد وكيل وزارة الخارجية الأسبق حسن الصغير، موافقة الأوروبيين على مذكرة التي وقعتها حكومة تصريف الأعمال مع تركيا.

الصغير وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط”، قال:” إن يضعوا أنفسهم تحت رحمة الأتراك، ولا يمكن تصور أن يتم السماح لأنقرة بالانفراد بمناطق غنية بالثروات، ولا توجد مؤشرات للآن على موافقة روسيا”.

وانتقد ما وصفه باستمرار تعويل مجلس النواب وفتحي باشاآغا على دور تركيا والذي ظهر جلياً بتجنب انتقادها أو الإشارة إليها في بياناتهم.

كما تطرق الصغير لما أثير عن قيام رئيس البرلمان التركي بزيارة قريبة للشرق الليبي،مضيفًا:”الدعوة وجهت له من صالح خلال زيارة الأخير لأنقرة، ولكننا لا نعلم حتى الآن إن كان هناك تغيير ما سيحدث بأجندة صالح أم لا”.

Shares

The post الصغير يستبعد موافقة الأوروبيين على مذكرة التي وقعتها حكومة الدبيبة مع تركيا first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية