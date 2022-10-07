الساعدي: أكثر من مليون متر مكعب كمية المياه المهدورة نتيجة الاعتداءات

الوطن|رصد

كشف مدير مكتب الإعلام بجهاز إدارة وتنفيذ مشروع النهر الصناعي صلاح الساعدي أن عدد الاعتداءات على منظومات الجهاز بلغت خلال العام الحالي 18 اعتداء.

وبحسب الساعدي تقدر كمية فقدان المياه خلال شهر أكتوبر الجاري، جراء تسريب خزان سلوق، والاعتداء على أحد محطات بني وليد، وتسريب الخط الفرعي بمدينة سلوق أكثر من 300 ألف متر مكعب.

وأشار مدير الإعلام إلى أن أغلب الاعتداءات على منظومة الجهاز كانت من قبل المواطنين وذلك لقيامهم بتركيب وصلات غير شرعية الغرض منها السقاية أو الزراعة أو الشرب فيما بلغت كميات المياه المهدورة نتيجة الاعتداءات أكثر من مليون متر مكعب.