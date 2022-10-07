الحويج: حكومة الوحدة تسعى لتنويع مصادر دخل الدولة الليبية مع تركيا

توجه محمد الحويج وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة المؤقتة إلى مدينة اسطنبول التركية أمس الخميس للمشاركة في فعاليات (الملتقى الاقتصادي التركي العربي)، بعد أيام على توقيعه مذكرة تفاهم تركية مثيرة للجدل.

ورافق الحويج محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ورئيس اتحاد غرفة التجارة و الزراعة محمد الرعيض، ورئيس الشركة الليبية لإدارة المشاريع المشتركة مع القطاع الخاص عبد المجيد مليقطة، وشاركهم أيضا القنصل العام الليبي في اسطنبول صلاح الدين الكاسح والملحق التجاري الليبي في اسطنبول عمر درهوب.

وفي كلمته بالملتقى، قال الحويج إن تركيا كانت ولازالت الشريك الأول في مشاريع البناء والبنية التحتية والتجارة في الماضي والحاضر وأيضا المستقبل، لافتا إلى أن الرؤية المستقبلية لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة هي السعي الدؤوب لتنويع مصادر الدخل بالدولة الليبية مع تركيا ودول العالم أجمع وعدم الاعتماد على دخل النفط فقط.

وأضاف أن “ليبيا تسابق الزمن للنهوض والتعافي مما يحتاج إلى مزيد من التعاون الاقتصادي بين ليبيا وتركيا ودول الخليج ودول العالم” مؤكدا أن تركيا كانت في صدارة الشركاء التجاريين حيث زاد حجم التبادل التجاري في السنوات الأخيرة مع ليبيا مما يشجع التعاون والاستثمار بين البلدين.

وتابع الوزير: “الانتقال إلى تنمية التجارة من خلال سلاسل التوريد والتصدير والخدمات عبر (تجارة العبور)، حيث تملك ليبيا موقعا جغرافيا إستراتيجيا هاما في المنطقة بين أوروبا وأفريقيا ودول العالم، وأن تجارة العبور تسهل نقل البضائع من تركيا إلى أفريقيا وتسهم في رفع أي معوقات أمام رجال الأعمال”.

وواصل: “لببيا بها ثروات هائلة بحاجة للتنقيب والمسح الجيولوجي لاكتشاف الثروات المعدنية والثروات النادرة لإقامة المشاريع الضخمة المختلفة لتبادل المنفعة والتنافع”.

ووجه الحويج الدعوة إلى كافة الدول المشاركة بالملتقى للاستثمار في ليبيا في المجالات الصناعية والزراعية والصحية والطاقة والغاز، وطالب الدول مساعدة ليبيا في استعادة استقرارها لتتجاوز كافة أزماتها تحت برنامج عملي مدروس هدفه بناء وإعمار ليبيا.