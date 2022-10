زهيو يوجه انتقادات للبرلمان وحكومة باشاآغا لاعتراضهم على مذكرة التفاهم الموقعة مع تركيا

ليبيا – وجه رئيس الهيئة التأسيسية لحزب التجمع الوطني أسعد زهيو انتقادات للبرلمان والحكومة المكلفة من البرلمان برئاسة فتحي باشاآغا.

زهيو وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط”،قال:”اعتراضهم على المذكرة اقتصر على عدم شرعية عبدالحميد الدبيبة بالتوقيع عليها، دون أي محاولة للتطرق لمضمونها وشرح بنودها بموضوعية أمام الرأي العام، إذا ما كانت تتضمن فعلياً ما يمس سيادة البلاد وثرواتها من وجهة نظرهم أم لا.

وأضاف زهيو:” كأنهم يقولون إن الاتفاقية جيدة، ولكننا كنا نتمنى أن يأتي الأتراك إلينا للموافقة عليها ونوقّعها معهم بدلاً من الدبيبة، لذا بدا الأمر مجرد مكايدة سياسية وليس بحثاً عن مصالح البلاد”،على حد قوله.

ورأى أن تكرار زيارات باشاآغا لتركيا ومغازلته لمواقفها لم يحدث أثراً إيجابياً، حيث ظلت الأخيرة تتخوف من أن تكون حكومة باشاآغا، بما تضمه من عناصر موالية لقائد الجيش المشير خليفة حفتر، هي الجسر الذي سيوصل الأخيرة إلى العاصمة.

زهيو رجح أن يكون مصير المذكرة بالتطبيق من عدمه رهين مواقف وموافقات دولية وليس أطرافاً محلية.

