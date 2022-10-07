اوحيدة: تركيا تمارس الانتهازية السياسية واستغلال الانقسام السياسي

الوطن|رصد

أعرب عضو مجلس النواب جبريل أوحيده عن دعمه لرفض مجلس النواب لمذكرات التفاهم الموقعة بين تركيا والحكومة المنتهية ولايتها.

وأشار اوحيدة في تصريحات صحفية بأن المذكرة المعنية بالتنقيب عن النفط تعتبر امتداداً لمذكرتي ترسيم الحدود البحرية والتعاون الأمني التي وقعتهما تركيا مع حكومة (الوفاق) السابقة نهاية عام 2019، واللتين لم يصدق عليهما البرلمان حتى الآن.

وقال اوحيدة في تصريحاته إن الجميع بات يستشعر ممارسة تركيا للانتهازية السياسية واستغلال وضعية الانقسام السياسي، لتحقيق أقصى استفادة لها استراتيجياً واقتصادياً.