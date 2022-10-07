«الداخلية» تبحث مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي التعاون لرفع كفاءة منتسبي الوزارة

بحث عدد من قيادة وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، مع ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدى ليبيا، التعاون في المجالات التي تسهم في رفع كفاءة منتسبي الوزارة.

كما ناقش الطرفان البرنامج المشترك بين الجهتين الذي يسعى إلى تأهيل أفراد الداخلية لأداء مهامهم على أكمل وجه، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع فيسبوك، أمس الجمعة.

حضر اللقاء مساعد الشؤون الأمنية بمديرية امن طرابلس، ومساعد رئيس الجهاز المباحث الجنائية، ومدير إدارة الفنية بجهاز المباحث، ومندوب الإدارة العامة للتدريب.