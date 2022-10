بن شرادة: توقيع مذكرة التفاهم مع تركيا في ظل الانقسام القائم لا يخدم مصلحة ليبيا

ليبيا – اعترض عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 سعد بن شرادة على الانتقادات الموجهة حاليًا لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس الحكومة المكلفة من البرلمان فتحي باشاآغا بالتسرع بالانفتاح على تركيا وكثرة التواصل معها.

بن شرادة وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الاوسط “، قال: “الزيارات مطلوبة وضرورية لنصل لعلاقات إيجابية مع الجميع، والليبيون كافة لا توجد لديهم اعتراضات على عقد شراكات وصفقات مع أي دولة ما دامت ستصب لصالح ليبيا بالمقام الأول”.

ورأى أن توقيع مذكرة التفاهم مع تركيا في ظل الانقسام القائم لا يخدم مصلحة ليبيا في الوقت الراهن، وقد يضر بالعلاقات التركية الليبية مستقبليًا.

بن شرادة نوه إلى أن هيئة رئاسة ورؤساء لجان مجلس الدولة عند لقائهم الوفد التركي، الذي أشار بدوره أنها تعامله مع حكومة الدبيبة يأتي في إطار الاعتراف الدولي بها.

