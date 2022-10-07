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أهالي الزنتان: نرفض إبرام أي اتفاقيات ليست في صالح ليبيا

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|رصد

أصدر أهالي ومكونات مدينة الزنتان بيان رفضو خلاله إبرام أي اتفاقيات ليست في صالح الدولة الليبية مطالبين بإلغاء كل الاتفاقيات والمذكرات والمعاهدات التي تمس بالسيادة الوطنية.

كما طالب البيان طرد كل القواعد الأجنبية والمرتزقة بكافة أشكالها وأنواعها، مهما كانت مبرراتها مؤكدين لجوئهم لمواقف تصعيدية، إذا لم تتم تلبية كافة المطالب بخروج القوات الأجنبية والمرتزقة ووقف تدفق الأسلحة.

وحمل أهالي مدينة الزنتان في بيانهم المجتمع الدولي مسؤولية ما حدث ويحدث على الأراضي الليبية من مآسي نتيجة قراراته.

 

الوسوم

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الوطن الليبية

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