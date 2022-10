اوحيدة: الجميع يستشعر ممارسة تركيا للانتهازية السياسية واستغلال وضعية الانقسام السياسي في ليبيا

ليبيا – قال عضو مجلس النواب جبريل اوحيدة إنه سبق أن حذر من توجه مجلس النواب بالانفتاح على تركيا، الذي تحول إلى قفزة في الهواء، وخطوة بدون أي ثمن، بعدما عادت الأخيرة لتصطف من جديد مع رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة.

اوحيدة في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” أشار إلى أن زيارة رئيس البرلمان عقيلة صالح إلى أنقرة مطلع أغسطس الماضي، عُدت بمثابة زيارة شخصية، وهو ما دللت عليه ترتيبات استقباله هناك.

ولفت إلى أنه أبلغ النواب في المجلس أن زياراته لأنقرة تمت بناءً على تعهدات من السلطات التركية بتفهم الأسباب التي دفعت إلى تعيين حكومة باشاآغا بديلًا لحكومة عبدالحميد الدبيبة، وأنه سيتم توجيه الدعم لها، ولكن لم يتحقق أي شيء من تلك الأهداف.

ودعم اوحيدة موقف البرلمان برفض مذكرات التفاهم مع تركيا كافة، وخصوصًا المتعلقة بالغاز والنفط، لافتًا إلى أن المذكرة المعنية بالتنقيب عن النفط تعتبر امتداداً لمذكرتي ترسيم الحدود البحرية والتعاون الأمني التي وقعتهما تركيا مع حكومة الوفاق السابقة نهاية عام 2019، واللتين لم يصدق عليهما البرلمان حتى الآن.

اوحيدة نوه إلى أن الجميع يستشعر ممارسة تركيا للانتهازية السياسية واستغلال وضعية الانقسام السياسي، لتحقيق أقصى استفادة لها استراتيجياً واقتصاديًا.

