عقيل: الدبيبة يدخل ليبيا في صراع محتدم

الوطن|رصد

استبعد الباحث بالمركز المغاربي للإعلام والدراسات عز الدين عقيل أن تشهد مواجهة بين الأتراك واليونانيين في ليبيا”،ولم يستبعد في المقابل يمكن أن يندلع صراع مباشر بينهم على ليبيا وعلى مناطق أخرى من بينها الجانب الشرقي للمتوسط لكي تدعي كل دولة حقوقها فيه”.

وأشار الباحث السياسي إلى أن دول إيطاليا وفرنسا لن تسكتا على هذه الامتيازات التي تحصل عليها أردوغان في السواحل البحرية الليبية.

وتوقع أيضا أن نرى صراعاً إيطالياً- فرنسياً ضد أردوغان لأن الساحل الليبي يعتبر الساحل الرابع بالنسبة لأوروبا على حد وصفه.

وحذر عقيل في تصريحاته من توجه أردوغان للتنقيب على النفط في الصحراء الليبية لأنه سيدخل ليبيا في صراع دولي وفرنسا وإيطاليا لن تقف فرنسا وإيطاليا حينها مكفوفتا الأيدي.