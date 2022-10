ليبيا – التقى رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان فتحي باشاآغا المبعوث الألماني إلى ليبيا كريستيان باك والسفيرَ الألماني ميخائيل أونماخت.

اللقاء ناقش بحسب تغريدة نشرها المبعوث الألماني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” الوضع في ليبيا ، وكيفية التغلب على المأزق الحالي والمضي قدمًا نحو الانتخابات.

