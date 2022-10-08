القصبي: مفوضية الانتخابات مستقلة ولا يمكن لأحد المساس بها

الوطن|رصد

قال مدير عام المفوضية العامة للانتخابات السابق، سعيد القصبي، إنّ المفوضية العامة للانتخابات هي هيئة مستقلة وذات سيادة، ولا يمكن لأحد المساس فيها، مؤكّدًا أنّ “الضوء الوحيد في النفق الليبي يتمثل في الانتخابات”.

وأضاف القصبي، في تصريحات صحفية، أنّ الجسم التشريعي في الدولة هو المخول الوحيد في إصدار القوانين، مشيرًا إلى أنّ القانون منح المفوضية حقّ تنظيمها نفسها، وذلك ضمن مواد معروفة.

فيما دعا القصبي رئيس الحكومة منتهية الولاية إلى التوقف عن التدخل بعمل المفوضية، مشيرًا إلى ضرورةِ أن تنظر الأجسام السياسية الحالية إلى المفوضية العمة كـ”جسم مستقل” لا يمكن التدخل بها.