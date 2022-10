ليبيا – صرح السفير المالطي لدى ليبيا تشارليز صليبا الخميس بخصوص استئناف رحلات شركة سماء المتوسط للطيران بين مطار معيتيقة ومالطا، مؤكدًا أنه لا يوجد اتفاق بعد، ولكن ربما يكون هناك اتفاقيات في الأسابيع القادمة، على حد قوله.

صليبا وفي تصريحات خاصة لصحيفة “صدى” الاقتصادية نوه إلى أن رحلات الطيران عبر مطار مصراتة ومالطا تسيير بشكل طبيعي، وذلك كل يومي الأربعاء والسبت.

Shares

The post السفير المالطي: رحلات الطيران عبر مطار مصراتة ومالطا تسيير بشكل طبيعي first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية