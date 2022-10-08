القماطي: يجب الاتجاه نحو الانتخابات التشريعية في حال فشل الرئاسية

الوطن|رصد

قال رئيس “حزب التغيير”، جمعة القماطي، إنّه لا بدّ من الاتجاه إلى الانتخابات التشريعية في ليبيا في حال تعذر إجراء الانتخابات الرئاسية لظروف معينة؛ لأنّ “البرلمان الجديد هو من يتولى معالجة المشكلات الدستورية” على حد قوله.

وأضاف القماطي، في تصريحات تلفزيونية: “جرّبنا تغيير الحكومات عشرات المرات، وهو إجراءٌ غير مُجدٍ؛ لم ينهِ الصراع والانقسام، لذا، فالمطلوب انتخاب برلمان واحدٍ بوجوه ودماء جديدة، يجدد الشرعية، ويشكل السلطة التنفيذية”، بحسب قوله.

وتابع: “اجتمعنا اليوم بممثلين عن هيئة صياغة مشروع الدستور، لمناقشة استكمال المسار الدستوري، وإجراء الانتخابات في أقرب الآجال”، مؤكّدًا أنّه لا يستبعد “اتخاذ مسارات بديلة للخروج من حالة الانسداد السياسي، إذا فشلت الأجسام السياسية في التوافق على القاعدة الدستورية”، على حد قوله.