بن شرادة: لا توجد اعتراضات على عقد شراكات مع أي دولة ما دامت ستصب لصالح ليبيا

اعترض عضو مجلس الدولة الاستشاري ” سعد بن شرادة ” على الانتقادات الموجهة حاليًا لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس الحكومة المكلفة من البرلمان فتحي باشاغا بالتسرع بالانفتاح على تركيا وكثرة التواصل معها..

جاء ذلك خلال تصريحات لصحيفة “الشرق الاوسط “، قال: “الزيارات مطلوبة وضرورية لنصل لعلاقات إيجابية مع الجميع، والليبيون كافة لا توجد لديهم اعتراضات على عقد شراكات وصفقات مع أي دولة ما دامت ستصب لصالح ليبيا بالمقام الأول.”.

ورأى أن توقيع مذكرة التفاهم مع تركيا في ظل الانقسام القائم لا يخدم مصلحة ليبيا في الوقت الراهن، وقد يضر بالعلاقات التركية الليبية مستقبليًا..

كما أشار بن شرادة ، إلى أن هيئة رئاسة ورؤساء لجان مجلس الدولة عند لقائهم الوفد التركي، الذي أشار بدوره أنها تعامله مع حكومة الدبيبة يأتي في إطار الاعتراف الدولي بها. .