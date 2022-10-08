أهالي ومكونات الزنتان يطالبون بإلغاء كل الاتفاقيات التي تمس السيادة الوطنية 

العنوان – الزنتان

طالب أهالي ومكونات مدينة الزنتان، إلغاء كل الاتفاقيات والمذكرات والمعاهدات التي تمس بالسيادة الوطنية، ورفض أي اتفاقيات ليست في صالح ليبيا.

وشدد أهالي الزنتان في بيان لهم على ضرورة طرد كل القواعد الأجنبية والمرتزقة بكافة أشكالها وأنواعها، مهما كانت مبرراتها.

وهدد أهالي ومكونات الزنتان بأنهم سيقومون بالتصعيد إذا لم تتم تلبية كافة المطالب بخروج القوات الأجنبية والمرتزقة ووقف تدفق الأسلحة.

وأكد الأهالي على ضرورة حل كل الأجسام التشريعية والتنفيذية، وتكليف الهيئة العليا للقضاء، لإدارة شؤون الدولة، والإسراع بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وحمل أهالي ومكونات الزنتان المجتمع الدولي مسؤولية ما حدث ويحدث على الأراضي الليبية من مآسي نتيجة قراراته.