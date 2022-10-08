السويحلي: عَظَّم الله أجركم في ما بقي من قضاء حر مستقل

اعتبر رئيس مجلس الدولة الاستشاري، السابق، عبد الرحمن السويحلي، أن تعيين المستشار عبدالله أبورزيزة، رئيساً للمحكمة العليا خلفاً للمستشار محمد الحافي، بهدف تعطيل الدائرة الدستورية من جديد.

وقال السويحلي، عبر حسابه على “تويتر”:” التعيين مقابل التعطيل، كما كان متوقعا، عُطلت الدائرة الدستورية من جديد بأعذار تافهة، وبهذا أكتملت “صفقة” التعيين بالتدليس والمخالفات الدستورية الصريحة”، على حد زعمه.

وادعى:” عَظَّم الله أجركم في ما بقي من قضاء حر مستقل، وابحثوا عن وسائل أخرى أكثر فعالية لنيل حقوقكم ووقف عبث عقيلة- رئيس مجلس النواب عقيلة صالح- ومؤامراته مع المشري- خالد المشري رئيس مجلس الدولة الاستشاري.

قرر مجلس النواب، بالإجماع، في جلسته التي عقدت منتصف الشهر الماضي، في مدينة بنغازي، تعيين المستشار عبدالله بورزيزة، رئيساً للمحكمة العليا خلفاً للمستشار محمد الحافي، بعد ترشيحه من أعضاء المحكمة وتزكيته من مجلس الدولة الاستشاري.

المستشار أبورزيزة، هو عضو دائرة بالمحكمة العليا منذ عام 2017 وتعود أصوله إلى المنطقة الجنوبية .

وعمل في وقت سابق، رئيساً لمركز الخبرة القضائية، وخلال عمله بالمركز، أنشأ عدداً من الإدارات الجديدة مثل: إدارة الخبرة الجنائية التي تضم قسم الأسلحة والحرائق والمتفجرات وقسم الآلات.