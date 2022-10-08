منظمة الإغاثة: ندين مقتل المهاجرين وعلى حكومة الدبيبة تحمل المسؤولية

الوطن|رصد

دانت منظمة التعاون والإغاثة العالمية حادثة مقتل عدد من المهاجرين غير الشرعيين على يد تجار البشر على سواحل مدينة صبراتة.

وأصدرت المنظمة بيان طالبت خلاله السلطات الليبية المختصة بالحكومة المنتهية تحمل مسؤوليتها تجاه حماية المهاجرين واللاجئين، أثناء تواجدهم المؤقت على أراضيها.

وأشارت المنظمة إلى أن هذه الجريمة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة طالما لا يوجد رادع لها مطالبة جميع البلديات التي يتواجد بها المهاجرين, وتنشط فيها شبكات التهريب مراقبة الحالة الهجرية من جميع جوانبها.