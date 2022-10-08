الصغير: نستبعد موافقة الأوروبيين على مذكرة التفاهم مع تركيا

استبعد وكيل وزارة الخارجية الأسبق ” حسن الصغير ” ، موافقة الأوروبيين على المذكرة التي وقعتها حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة مع تركيا..

جاء ذلك في تصريحات لــ “الشرق الأوسط”، قال فيها:” إن يضعوا أنفسهم تحت رحمة الأتراك، ولا يمكن تصور أن يتم السماح لأنقرة بالانفراد بمناطق غنية بالثروات، ولا توجد مؤشرات للآن على موافقة روسيا.”.

وانتقد ما وصفه باستمرار تعويل مجلس النواب وفتحي باشاغا على دور تركيا والذي ظهر جلياً بتجنب انتقادها أو الإشارة إليها في بياناتهم..

كما تطرق الصغير لما أثير عن قيام رئيس البرلمان التركي بزيارة قريبة للشرق الليبي،مضيفًا:”الدعوة وجهت له من صالح خلال زيارة الأخير لأنقرة، ولكننا لا نعلم حتى الآن إن كان هناك تغيير ما سيحدث بأجندة عقيلة صالح أم لا. ”.