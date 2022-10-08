أوحيدة: الاتفاقية الأخيرة التي وقعتها حكومة الدبيبة مع تركيا (بلطجة دولية) 

العنوان – طبرق

وصف عضو مجلس النواب مصباح أوحيدة الاتفاقية الأخيرة التي وقعتها حكومة الوحدة الوطنية مع الجانب التركي بأنها بلطجة دولية.

وقال أوحيدة في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” :”كل ما يُوقع من اتفاقيات مع الدولة الليبية هي سياسة أمر واقع وبلطجة دولية ممزوجة بأطماع داخلية”.

وأضاف النائب :”الاتفاقيات تعتبر هي والعدم سواء وفق كل المواثيق والأعراف الدولية والاتفاقات الليبية بداية من الصخيرات مروراً ببرلين وتونس نهاية بجنيف والاعلان الدستوري الليبي والاتفاق السياسي واضحة رغم البلطجة”.

وكانت حكومة الوحدة الوطنية وقعت الأيام القليلة الماضية اتفاقية مع الجانب التركي قوبلت برفض واسع على المستوى المحلي والعربي والدولي.