الزريقي: لو صح تأجيل البت في الطعون الدستورية فإن السلطة القضائية ستضيع

اعتبر المستشار السابق بالمحكمة العليا الليبية جمعة الزريقي، أن قرار تأجيل البت في الطعون الدستورية إلى أجل غير مسمى، بمثابة إقرار بضياع السلطة القضائية، على حد تعبيره.

وقال الزريقي، عبر حسابه على “تويتر”:” قرار الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بتأجيل البت في الطعون الدستورية إلى أجل غير مسمى، إن صح هذا الخبر، فإن السلطة القضائية في ليبيا قد ضاعت كبقية السلطات، وضاع معها مستقبل البلاد التي كنا نأمل في إحيائه بعد قرار استئناف الدائرة عملها ولكن الحلم تبخر ولك”.

وكان رئيس مجلس الدولة الاستشاري، السابق، عبد الرحمن السويحلي، اعتبر أن تعيين المستشار عبدالله أبورزيزة، رئيساً للمحكمة العليا خلفاً للمستشار محمد الحافي، بهدف تعطيل الدائرة الدستورية من جديد.

وقال السويحلي، عبر حسابه على “تويتر”:” التعيين مقابل التعطيل، كما كان متوقعا، عُطلت الدائرة الدستورية من جديد بأعذار تافهة، وبهذا أكتملت “صفقة” التعيين بالتدليس والمخالفات الدستورية الصريحة”، على حد زعمه.

وادعى:” عَظَّم الله أجركم في ما بقي من قضاء حر مستقل، وابحثوا عن وسائل أخرى أكثر فعالية لنيل حقوقكم ووقف عبث عقيلة- رئيس مجلس النواب عقيلة صالح- ومؤامراته مع المشري- خالد المشري رئيس مجلس الدولة الاستشاري.