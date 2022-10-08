الوطنية لحقوق الإنسان تعرب عن إدانتها لجريمة قتل المهاجرين غير الشرعيين في صبراتة 

العنوان – صبراتة

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا عن شديد إدانتها واستنكارها حيال الجريمة البشعة التي ارتكبت فجر الجمعة والتي راح ضحيتها عدد (15) مهاجر غير نظامي على يد مجموعة من الخارجين عن القانون تمتهن تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر بمدينة صبراتة.

وأوضحت اللجنة أن المهربين قاموا بالرماية على القارب الذي كان مخصص لنقل المهاجرين، مما أدى إلى قتلهم وأضرموا النيران في القارب الممتلىء بجثث الضحايا ما أدى إلى احتراق أغلب الجثث.

وأفادت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا أن هذه الجريمة وقعت عقب خلاف شب فيما بين مهربي البشر.

واعتبرت اللجنة أن هذه الجريمة تعد انتهاك جسيم لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وجريمة يُعاقب عليها قانون العقوبات الليبي، في جريمة أخرى تضاف إلى سلسلة الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي تطال المهاجرين غير النظاميين.

ولفتت اللجنة إلى أن شبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر وعصابات الجريمة والجريمة المنظمة تنشط بمدن الجنوب الليبي وطبرق وكذلك مدن الماية والزاوية وصرمان وصبراتة والعجيلات وزوارة.

وحمّلت اللجنة حكومة الوحدة الوطنية ووزارة الداخلية بشكلٍ خاص المسؤولية القانونية الكاملة حيال هذه الجريمة لعدم العمل على تحقيق الأمن والاستقرار وضمان القضاء على جميع أشكال الجريمة والجريمة المنظمة وشبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر في عموم البلاد.

وحملت اللجنة أيضًا، دول الاتحاد الأوروبي المسؤولية القانونية والإنسانية حيال هذه الجريمة البشعة وغيرها من الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ترتكب بحق المهاجرين غير النظاميين وطالبي اللجوء المتواجدين في ليبيا.