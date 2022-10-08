عبود: نحذر من اندلاع حرب بسبب المذكرة “الليبية – التركية”

الوطن| رصد

قال الأكاديمي والباحث في العلاقات الدولية “أحمد عبود”، إن المذكرات الموقعة بين تركيا وكل من حكومة السراج وحكومة الدبيبة ستؤدي إلى إحياء الصراع في شرق المتوسط.

وأوضح عبود في تصريحات صحفية أن تركيا تحاول الوصول إلى تنفيذ مشروعها المتمثل في ’الوطن الأزرق’، لكن خلافاتها حول ترسيم المياه الاقتصادية الإقليمية مع كل دول شرق المتوسط حال دون ذلك، فحاولت استغلال الهشاشة السياسية لكل من السراج والدبيبة لتحقيق مكاسب تساعدها على أن تكون في موقف قوة (النفط والغاز الليبي).

وحذر المتخصص في العلاقات الدولية من اندلاع حرب بسبب المذكرة الليبية التركية، خاصة في ظل الفقر الطاقوي الذي تتخبط فيه الدول الأوروبية التي ستعيش شتاء قارساً بسبب الحرب الروسية– الأوكرانية، وتعطل إمدادات الغاز نحوها وأيضاً في ظل تعطل خط الغاز الممتد بين ليبيا وإيطاليا بسبب عمل تخريبي في الفترة الماضية.

وقال عبود إن كل هذه المؤشرات تقول إن المنطقة مقبلة على اشتعال إقليمي ستكون وقوده الاتفاقية التركية- الليبية التي قد تنتهي بسقوط المنطقة الغربية تحت سيطرة تركيا، خصوصاً أنها ستكون موجودة بالسواحل الليبية ولديها قوة عسكرية على الأرض.