داخلية الدبيبة: غلق طريق الشط في طرابلس جزئيا ظهر اليوم السبت

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة غلق طريق الشط في العاصمة طرابلس جزئيًا ظهر اليوم السبت..

وسيقفل الطريق في الجزء من ميدان التحرير إلى جسر القبة الفلكية (أبوستة)، بحسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الجمعة.

وأشار البيان إلى نشر رجال شرطة المرور من أجل توجيه السيارات، وتسهيل حركة السير

يأتي ذلك بالتزامن مع بالذكرى الثامنة والخمسين لعيد الشرطة، الذي يوافق يوم الثامن من أكتوبر من كل عام، وهو ذكرى توحيد جهاز الشرطة في أقاليم ليبيا الثلاثة، برقة وفزان وطرابلس، في الثامن أكتوبر من العام 1968.

وجرى إيقاد شعلة احتفالات الذكرى بميدان الشهداء عصر اليوم، بحضور وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات بشير الأمين رفقة عدد من رؤساء الأجهزة الأمنية، بحسب بيان لمديرية أمن طرابلس..