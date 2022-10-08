فنوش: تركيا تحاول إيجاد ألية للتفاوض حول حصتها في المتوسط

الوطن|رصد

أكد المحلل السياسي عبدالحكيم فنوش أن تركيا تبتز رئيس الحكومة المنتهية عبدالحميد الدبيبة والاتحاد الأوروبي وجميع دول الإقليم من أجل إيجاد ألية للتفاوض حول حصة ما لها في البحر المتوسط.

ووصف المحلل السياسي خلال تصريحات تلفزيونية رصدتها “الوطن” الدبيبة، بأنه مجرد أداة وهو مستعد لفعل أي شيء من أجل البقاء في السلطة مؤكدا بأنه لا اعتبار لأي شيء وقعه الدبيبة بحكم انتهاء شرعيته.

وأضاف فنوش خلال تصريحاته أن الجميع بات يعرف أن ما حدث هو مجرد ورقة تقوم تركيا من خلالها بالابتزاز من أجل البحث عن مصالحها.