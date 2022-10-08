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بالتزامن مع الذكرى الـ 58 لعيد الشرطة.. الداخلية تغلق طريق الشط في طرابلس

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان-طرابلس

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة غلق طريق الشط في العاصمة طرابلس جزئيًا ظهر اليوم السبت.

وقالت الداخلية في بيان لها، الجمعة أنه سيم قفل الطريق في الجزء من ميدان التحرير إلى جسر القبة الفلكية (أبوستة).

وأشار البيان إلى نشر رجال شرطة المرور من أجل توجيه السيارات، وتسهيل حركة السير.

ويأتي ذلك بالتزامن مع بالذكرى الثامنة والخمسين لعيد الشرطة، الذي يوافق يوم الثامن من أكتوبر من كل عام، وهو ذكرى توحيد جهاز الشرطة في أقاليم ليبيا الثلاثة، برقة وفزان وطرابلس، في الثامن أكتوبر من العام 1968.

وجرى إيقاد شعلة احتفالات الذكرى بميدان الشهداء عصر الجمعة، بحضور وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات بشير الأمين رفقة عدد من رؤساء الأجهزة الأمنية.


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صحيفة العنوان الليبية

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