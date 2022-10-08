بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم السبت 08 اكتوبر 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم السبت 08 اكتوبر 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء درجات الحرارة معتدلة وضمن معدلاتها الفصلية على اغلب مناطق ليبيا ، بينما تسجل ارتفاع طفيف من يوم الغد على بعض مناطق غرب ليبيا.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق.

الرياح: جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة على اغلب المناطق .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (25- 29)مْ.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر مع إحتمال سقوط أمطار متفرقة.

الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة على اغلب المناطق .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (24-28)مْ ولا تتجاوز (21) مْ على الجبل الأخضر.

الجفرة–سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانا.

الرياح: شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (28-32)مْ.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (27-30)مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(18:42)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:06).