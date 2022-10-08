عقيل: الاتفاقية التركية حالة انتهازية من قبل أردوغان للدبيبة

قال المحلل السياسي، عز الدين عقيل، إن الاتفاقية التركية، التي وقعتها حكومة عبدالحميد الدبيبة، أعطت بُعدًا شرعيًا للدبيبة على حساب فتحي باشاغا.

وأضاف عقيل، في تصريحات صحفية، أن الاتفاقية التركية منحت الدبيبة اعترافا دوليا بشرعيته، مقابل منافع اقتصادية لتركيا.

ولفت إلى أن الاتفاقية التركية حالة انتهازية من قبل أردوغان للدبيبة، والخطوات التركية دائمًا ما تكون مدعومة من الدول العظمى.

وأشار إلى أن مسألة تقسيم ليبيا بين تركيا واليونان غير منطقية، لأن هذه الاتفاقية جاءت لتبادل الشرعيات.

وشدد على أن تركيا لديها قاعدة عسكرية كاملة في الوطية، وستتمركز للتنقيب على النفط والغاز في السواحل البحرية الليبية، وستجلب قوات أمنية بحرية لحماية منشآتها.

وأوضح أن ليبيا ستدخل في صراع دولي، حال توجه أردوغان للتنقيب على النفط في الصحراء الليبية.

ولفت إلى أن إيطاليا وفرنسا لن يسكُتا على هذه الامتيازات التي تحصل عليها أردوغان في السواحل البحرية الليبية.

وتابع:” من المُنتظر أن نرى صراعًا “إيطاليًا- فرنسيًا” ضد أردوغان لأن الساحل الليبي يعتبر الساحل الرابع بالنسبة لأوروبا”.