غوقة: يجب تقديم حل فوري للمسار الدستوري والأمني

الوطن|رصد

طرحت زيارة المبعوث الألماني الخاص إلى ليبيا، كريستيان بوك، تساؤلات بشأن طبيعة دور ألمانيا ، وما إذا كانت تخطط لعقد مؤتمر “برلين3” ، وما الجديد الذي سيقدمه للمشهد الحالي والانتخابات؟.

وتعليقا على الزيارة، أكد نائب رئيس المجلس الانتقالي الليبي سابقا، عبد الحفيظ غوقة، أن ليبيا في حاجة لخارطة طريق جديدة لعلاج الانسداد السياسي.

وقال غوقة، في تصريحات رصدها موقع “الوطن”، إنه يجب تقديم حل فوري للمسار الدستوري والأمني لعلاج الأزمة ككل.

وشدد غوقة على أن المسار العسكري والأمني لم يتحقق أي تقدم فيه ونفس الفشل أصاب المسار الدستوري.