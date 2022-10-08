الدولية للإنقاذ تعلن عن صدمتها من مقتل مهاجرين غير شرعيين حرقًا في صبراتة 

أخبارليبيا24

أعلنت لجنة الإنقاذ الدولية عن صدمتها من مقتل عدد من المهاجرين غير الشرعيين حرقًا على يد تجار البشر في مدينة صبراتة.

وقالت اللجنة :”صدمنا من التقارير التي تتحدث عن المزيد من الوفيات في البحر الأبيض المتوسط وهذه المرة في عمل عنيف لا معنى له على شواطئ ليبيا”.

وتابعت اللجنة :”يجب أن يعمل الاتحاد الأوروبي الآن لتوسيع طرق آمنة ومنتظمة للحماية قبل فقدان المزيد من الأرواح”.

وكان الهلال الأحمر الليبي فرع صبراتة أعلن انتشال عدد 15 جثة بعضها متفحم لمهاجرين غير شرعيين بعد حرق قاربهم على شاطئ البحر.

وأوضح الهلال الأحمر أن بلاغًا ورد من السلطات المحلية بوجود قارب على متنه جثث متفحمة وجثث خارج القارب سليمة عددهم خمسة عشر جثة.

وأفاد الهلال الأحمر صبراتة أن المتطوعين انتقلوا إلى عين المكان وتم انتشالهم جميعاً ووضعهم بثلاجة المستشفى لاستكمال باقي الإجراءات القانونية.