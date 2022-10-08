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أهالي الزنتان: نطالب بإلغاء كل المذكرات والاتفاقيات التي تمس السيادة الوطنية

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

طالب أهالي وأعيان مدينة الزنتان، بحل الأجسام التشريعية والتنفيذية وتكليف الهيئة العليا للقضاء، لإدارة شؤون الدولة والإسراع بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

جاء ذلك في بيان تم نشره ، طالبوا فيه بطرد كل القواعد الأجنبية والمرتزقة بكافة أشكالها وأنواعها مهما كانت مبرراتها وإلغاء كل المذكرات والاتفاقيات والمعاهدات التي تمس السيادة الوطنية.

كما طالبو بتوحيد المؤسسة العسكرية لتتمكن من حماية الوطن.

داعين كل القوى الوطنية ومنظمات المجتمع المدني للتظاهر رفضا للتواجد الأجنبي واعتباره انتهاكا للسيادة الوطنية..

كما حمّل أهالي الزنتان ، المجتمع الدولي مسؤولية ما حدث وما يحدث على الأراضي الليبية من مأسي نتيجة قرارته.

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أهالي وأعيان مدينة الزنتان الزنتان

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صحيفة الساعة 24

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