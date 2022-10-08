«أهالي صبراتة» يطالبون بملاحقة مرتكبي حادث «جثث المهاجرين المتفحمة»

علق بيان صادر عن «أهالي مدينة صبراتة» على حادث العثور على 15 جثة متفحمة وسليمة كانت على متن وبجوار قارب قرب ساحل المدينة، معبرين عن استنكارهم «لهذه الأفعال غير الإنسانية التي تستهدف الإنسان وكرامته وحياته» .

وقال بيان، نشرته بلدية صبراتة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن «ما حدث ينم عن سلوك إجرامي محرم دينيًا وقانونيًا وأخلاقيًا وواجب التصدي له بكل قوة من الجهات المختصة بمكافحة الجريمة والتهريب»، مشيرًا إلى أن هذا «الفعل المشين يستحق الإدانة ومتابعة وملاحقة فاعليه».

وأكد أهالي مدينة صبراتة «أنهم ضحايا هذه الأفعال والمجموعات والشبكات الدولية ويعلنون استنكارهم لهذه الأفعال غير الإنسانية التي تستهدف الإنسان وكرامته وحياته»، داعين «كافة الجهات الأمنية والضبطية إلى تحمل مسئولياتها وملاحقة الخارجين على القانون».

انتشال 15 جثة متفحمة وسليمة قرب ساحل صبراتة

ويوم الجمعة، انتشل متطوعون من جمعية الهلال الأحمر فرع صبراتة 15 جثة متفحمة وسليمة كانت على متن وبجوار قارب، وذلك إثر تلقيها بلاغًا بالخصوص من قبل السلطات المحلية في المدينة، على ما أعلن فرع الجمعية عبر صفحته على «فيسبوك» عصر اليوم الجمعة.

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وقالت جمعية الهلال الأحمر فرع صبراتة «بعد ورود بلاغ من السلطات المحلية بوجود قارب على متنه جثث متفحمة وجثث خارج القارب سليمة عددهم 15 جثه انتقل متطوعو الهلال الأحمر الليبي فرع صبراتة إلى عين المكان وجرى انتشالهم جميعًا ووضعهم بثلاجة المستشفى لاستكمال باقي الإجراءات القانونية».

ونقلت وكالة «رويترز» عن مصدر أمني في صبراتة – لم تسمه – القول: إن الجثث لمهاجرين حوصروا وسط نزاع بين مجموعتين متخاصمتين من مهربي البشر في المدينة.

وبينما لم يصدر أي بيان من قبل الجهات الأمنية الرسمية المختصة بشأن الحادث حتى الآن، أفاد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بأن هذه الجثامين تعود لمهاجرين غير شرعيين قتلوا حرقًا نتيجة خلاف بين اثنين من المهربين في المنطقة.