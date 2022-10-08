زيدان: أمريكا “تدعم” ألمانيا في تدخلها بالشأن الليبي

الوطن|رصد

قال الباحث في الشؤون السياسية، فرج زيدان، إنّ النسخة الثالثة من مؤتمر برلين تأتي في تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وأزمة الطاقة الروسية ومشكلات كثيرة يعاني منها الأوروبيون.

وأضاف زيدان، في تصريحات صحفية، أنّ هناك زخمًا كبيرًا من الولايات المتحدة في دعم ألمانيا في تدخلها بالشأن الليبي، عازيًا ذلك إلى أثر ألمانيا في الصراع مع روسيا، لا سيما مع اقتراب فترة الشتاء وارتفاع الركود الاقتصادي داخل الاتحاد الأمريكي، فضلا عن صعود اليمين المتطرف في بعض دول القارة.

وأكد زيدان أنّ هناك تنسيقًا أمريكيا ألمانيًّا لتكون النسخة الثالثة من برلين تضغط على الأطراف الموجودة في ليبيا كي يصلوا إلى الانتخابات، بما لا يسمح لروسيا بالتمدد أكثر داخل الدولة.