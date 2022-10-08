الرقابة على الأغذية والأدوية سرت يُغلق عددًا من المخابز 

أخبار ليبيا 24

أغلق مركز الرقابة على الأغذية والأدوية مكتب سرت، رفقة جهاز الحرس البلدي، عددًا من المخابز بالمدينة.

المكتب الإعلامي للمركز، أوضح أن هذا القرار جاء ضمن جولات تفتيشية أجراها رفقة الحرس البلدي على المخابز، إذ تبين من خلال الجولة التفقدية أن عددًا من المخابز تنعدم فيها النظافة الشخصية للعاملين بداخلها، كما رصد المركز استخدام أحد المخابز لملح طعام غير صالح للاستعمال والاستهلاك الآدمي، إضافة إنعدام النظافة داخل المخازن، ناهيك عن تهالك معدات التحضير.

وأكد مركز الرقابة على الأغذية والأدوية مكتب سرت، في بيان له عبر منصته الرسمية، أنه اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخابز، وقام بقفلها.

وفي سياقٍ مواز.. أجرى مفتشي وحدة الرقابة بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية جولة تفتيشية على سوق الجمعة، أسفرت عن إغلاق مخبزين؛ لإفتقارهما إلى الإشتراطات الصحية الواجب توفرها والتي تشكل مضرة لصحة المستهلك، وذلك بالتعاون مع مديرية أمن طرابلس و جهاز الحرس البلدي، وفقًا لبيان المركز.