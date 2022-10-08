شركة الكهرباء: أعمال صيانة في طرابلس ومصراتة

أعلنت الشركة العامة للكهرباء إجراء عمليات صيانة في العاصمة طرابلس وضواحيها وكذلك في مدينة مصراتة.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن فرقة الكوابل بدائرة توزيع عين زارة قامت بإجراء وصلة لحام لكابل ضغط عالي على خط (فتحي المزوغي) من محطة السويحلي.

كما قامت فرقة الكوابل التابعة لدائرة توزيع حي الأندلس بمد كابل ضغط عالي مسافة (20) متر واجراء عدد (3) وعمل وصلات ضغط عالي وعدد (3) رأس كابل على خط 30 الصناعية الحديقة.

وأيضا قامت فرقة الصيانة بدائرة توزيع طرابلس المركز بتنظيف وصيانة محول ميجا فى محطة القيادة الخارجية وإعادة كبس براغي المحول من جهة الضغط العالي والكشف على الزيت واملاح الرطوبة وتنطيف عوزال الضغط العالي والمنخفض.

كما قامت فرقتي الكوابل والتركيبات بدائرة توزيع جنوب مصراته بأعمال صيانة واسعة لمكونات شبكة التوزيع بالمنطقة تفاديا لتذبذب التيار الكهربائي شملت صيانة خط 11 ك.ف وتنفيذ وصلات حرارية وايضا صيانة علب توزيع.