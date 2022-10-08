الأرصاد تحذر الصيادين على الساحل من درنة إلى طبرق

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، من هبوب رياح شمالية غربية نشطة على الساحل الممتد من درنة إلى طبرق تصل سرعتها اليوم إلى 25 عقدة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

• الرؤيـة جيدة.

• السماء قليلة السحب إلى صافية.

• البحر هادئ إلى خفيف الموج.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.5 و1 متر.

• الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية تتحول تدريجيا إلى جنوبية شرقية سرعتها تتراوح بين 5 و15 عقدة.

• درجة حرارة سطح البحر بين 27 و28 درجة مئوية.