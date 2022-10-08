حرارة معتدلة في أغلب مناطق ليبيا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، أن تكون درجات الحرارة معتدلة وضمن معدلاتها الفصلية على أغلب مناطق ليبيا، بينما تسجل ارتفاعًا طفيفًا من يوم غد على بعض مناطق غرب ليبيا.

رأس إجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين لآخر مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق.

الرياح: جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة على أغلب المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 25 و29 درجة مئوية.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين لآخر مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.

الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة على أغلب المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 24 و28 درجة مئوية، ولا تتجاوز 21 درجة مئوية على الجبل الأخضر.

الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانًا.

الرياح: شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 28 و32 درجة مئوية.

الواحات – السرير – تازربو- الكفرة

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 27 و30 درجة مئوية.