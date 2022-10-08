القصبي يدعو الدبيبة إلى التوقف عن التدخل في عمل مفوضيه الانتخابات

دعا مدير عام المفوضية العامة للانتخابات السابق، سعيد القصبي، رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة إلى التوقف عن التدخل بعمل المفوضية”، مشيرًا إلى ضرورة أن تنظر الأجسام السياسية الحالية إلى المفوضية كجسم مستقل لا يمكن التدخل بها.

وقال القصبي في تصريحات صحفية، إنّ “المفوضية العامة للانتخابات هي هيئة مستقلة وذات سيادة، ولا يمكن لأحد المساس فيها،” مؤكّدًا أنّ “الضوء الوحيد في النفق الليبي يتمثل في الانتخابات”.

وأضاف، مدير عام المفوضية العامة للانتخابات السابق، أن الجسم التشريعي في الدولة هو المخول بإصدار القوانين، والقانون منح المفوضية حق تنظيم نفسها وذلك ضمن مواد معروفة ومتفق عليها.