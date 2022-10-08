مركز الأرصاد الجوية يتوقع اعتدال درجات الحرارة على أغلب المناطق

أخبار ليبيا 24

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية في نشرته حول الوضع السائد والمتوقع اليوم السبت وخلال اليومين القادمين، أن تبقى درجات الحرارة معتدلة على أغلب المناطق في البلاد.

المركز أوضح ضمن توقعاته، أن تستمر درجات الحرارة ضمن معدلاها الفصلية لشهر أكتوبر على أغلب مناطق ليبيا، حيثُ تتراوح ما بين (32 إلى 32) درجة مئوية، ولا تتجاوز 21 درجة مئوية على مناطق الجبل الأخضر، بينما تُسجل درجات الحرارة ارتفاعًا طفيفًا على بعض مناطق غرب ليبيا ابتداءً من يوم الغد.

كما توقع المركز أن تتكاثر السُحب من حين إلى آخر على بعض مناطق الشمال، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق الساحليـة، وفقًا لبيانات المركز الوطني للأرصاد الجوية.