اوحيدة: الدبيبة يتعامل مع بلد تنازل عنها أهلها

انتقد الصحفي الليبي المقيم في بروكسيل ببلجيكا، علي أوحيدة، موقف الشعب الليبي من الاستسلام لأطماع الدولة التركية في بلادهم، مشيرا بقوله”الدبيبة لم يبع أي شيء ولم يتصرف في أي شيء فقط تعامل مع بلد تنازل عنه أهله”.

وقال “اوحيدة”، في تغريدة له عبر تويتر، “عادة شعوب العالم تشتكي من قلة السلاح وهي تكافح وتقاوم، والليبيون يشكون من كثرة السلاح وانتشاره حتى بين المراهقين لتبرير عدم المقاومة والاستسلام”.

وتابع “لو فيها رجال لا يبيعها الدبيبة ولا يشريها الترك ولا غيرهم”، مضيفا “قانون السوق قاس ولا يرحم عندما يتنازل أحدهم عما يملك أو لا يقدر على صيانته يتم بيعه في المزاد العلني” مستطردا “الدبيبة لم يبع أي شيء ولم يتصرف في أي شيء فقط تعامل مع بلد تنازل عنه أهله”.